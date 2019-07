Raoul Nardinocchi è il nuovo presidente del Lions Club di Montesilvano per l'anno sociale 2019-2020.

Il classico passaggio del Martelletto è avvenuto all'hotel Promenade con il presidente uscente Nisla Forcucci.

Nardinocchi ha 45 anni ed è un consulente finanziario e sarà presidente del prestigioso Club fondato nel 1977.

Nel corso della serata, in presenza delle autorità civili e militari, di ospiti e soci del Club, sono state ripercorse dalla presidente uscente le principali attività svolte nell'anno sociale appena concluso, tra le quali il progetto Martina, il Poster per la Pace, il convegno "I giovani verso la cultura della legalità", rivolto agli studenti, e altre iniziative sociali come la raccolta degli occhiali usati, il test del diabete, i corsi sulla sicurezza stradale nelle scuole, i dibattiti contro la violenza sulle donne.

Sono state anche consegnate due onorificenze “Melvin Jones Fellow” (il più alto riconoscimento lionistico) al Cavaliere Tito Di Sante, socio del Lions Club di Montesilvano dal 1978, e a Padre Emiliano Antenucci, sacerdote del'Ordine dei Frati Minori Cappuccini nel Convento di Guardiagrele, oltre a diversi riconoscimenti ai soci che si sono distinti nella realizzazione dei Service e per il conseguimento degli obiettivi sociali.

Al termine della solenne cerimonia il neo eletto presidente Nardinocchi ha pronunciato il suo primo discorso di insediamento, ringraziando i soci per la fiducia che gli è stata accordata, e illustrando il programma per il nuovo anno sociale con le attività che verranno realizzate, tra le quali il delicato e attuale tema del cyber-bullismo in collaborazione con la polizia di Stato, un incontro nelle scuole con i giovani sul mondo del lavoro e le nuove opportunità offerte dalla rete (internet), un controllo della vista gratuito che sarà effettuato in piazza Diaz per tutti i cittadini. Come ogni anno i soci Lions saranno in campo con momenti di formazione e sensibilizzazione, molti dei quali rivolti in particolar modo ai giovani.

La cerimonia si è poi conclusa con il tradizionale tocco della Campana.