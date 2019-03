Studenti in visita al Museo del Treno di Montesilvano [FOTO]

Oltre 100 studenti di diverse classi dell'Istituto Comprensivo "Delfico" hanno trascorso qualche ora all'interno del Museo del Treno di Montesilvano, ammirando in una visita guidata le meraviglie esposte da Acaf e illustrate da Fiorentino Pilla, Francesco Paolo Vitucci e Salvatore Di Fazio.

Con compostezza e interesse, i ragazzi hanno osservato attentamente i due plastici in scala 1:87 e la vettura museale del 1952, utilizzata all'epoca dalle Ferrovie dello Stato come bagagliaio-posta.

La mattinata è proseguita in un ex vagone merci del periodo delle deportazioni dove sono stati proiettati video animati.

Altri aspetti legati alla storia del trasporto ferroviario sono stati raffigurati nell'antico ufficio del capostazione, fedelmente ricostruito, nelle locomotive a vapore, diesel e elettriche e nel simulatore di viaggio installato all'interno di una cabina guida. Il coinvolgimento delle scuole cittadine e dei comuni limitrofi proseguirà con una sessione di storia ferroviaria nell'aula magna del Liceo Scientifico "D'Ascanio".