Il Museo del Treno di Montesilvano accoglie nella sua tettoia anche la "Teca" per gli eventi

La tettoia auditorium del Museo del Treno di Montesilvano si allarga con un'infrastruttura denominata "Teca museo" di prossima realizzazione.

Il progetto, disegnato dall'architetto Marco Volpe è stato consegnato al sindaco di Montesilvano dal responsabile alle pubbliche relazioni dell'Acaf, Renzo Gallerati.

Il nuovo spazio espositivo, insonorizzato e climatizzato, è composto da un palcoscenico e 250 posti a sedere, adibito allo svolgimento di eventi e mostre.

La caratteristica sta nel materiale della struttura portante, costituito da vetro e cristallo a forte resistenza. Quello di Montesilvano è il terzo museo sull'Adriatico, dopo Trieste e Lecce. Per la prossima stagione estiva si prevede il collegamento con la vecchia Littorina che unisce la costa alla montagna, con ultima fermata Roccaraso. «Ringrazio l’Acaf per questo dono. È un progetto che darà lustro alla città», spiega il De Martinis, «e che la arricchirà dal punto di vista culturale ed espositivo. Potrà essere usato per concerti, conferenze ed eventi in un luogo, intorno al quale è cresciuta e si è sviluppata Montesilvano Marina. Il museo è una meta molto interessante per le scolaresche del territorio, che vogliono scoprire i segreti del funzionamento delle antiche locomitive e la storia dei treni e per i turisti, appassionati dell’argomento».

Nella stagione estiva 2019, i dati di affluenza turistica al Museo del Treno di Montesilvano, gestito da Associazione Culturale Amatori Ferrovie, hanno fatto registrare 598 visitatori italiani, oltre ai flussi di gruppi organizzati e scolaresche. Le presenze di delegazioni estere sono state 20 provenienti da Inghilterra, Germania, Russia, Francia, Romania, Ucraina, Polonia, Isola di Malta, Portorico e Ungheria. A capo dell'associazione Acaf è stato nominato Antonio Schiavone, ultimo Capostazione Titolare di Montesilvano. Il direttore del museo è invece l'ingegnere Antonello Lato, presidente nazionale di Federazione Italiana Modellisti Ferroviari e Amici della Ferrovia.