Montesilvano: terminato il murales per sensibilizzare alle donazioni di sangue

Alessandro Marotta e Matteo Di Francesco sono gli autori del nuovo murales realizzato su una delle facciate della scuola "F.Di Blasio" in via San Pietro che si aggiunge a quelli realizzati in via Rimini e nel sottopasso di via Aldo Moro. Il dipinto di street art assume stavolta un messaggio sociale ben diretto. Il titolo dato all'opera è "Diventa anche tu un supereroe", messaggio subliminale dell'Avis provinciale di Pescara che induce a donare il sangue.

Al progetto "Lo dico con un murales" hanno già aderito i comuni di Collecorvino, Tocco da Casauria e Popoli. Il Presidente della commissione cultura, Alessandro Pompei, ha così affermato: "I due writers sono riusciti a rappresentare in modo chiaro e semplice un messaggio con una grande forza comunicativa. Utilizzare due figure come Superman e WonderWoman sulla parete di una scuola primaria permette di attirare l’attenzione anche dei più giovani, sensibilizzandoli fin da piccoli a un gesto di solidarietà importante come la donazione".

Questa forma di arte contemporanea è apprezzata anche dalla dirigente scolastica Vincenza Medina. Difatti all'interno dell'istituto sono presenti altri murales realizzati dagli stessi studenti della scuola.