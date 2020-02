Multe salate e per chi non raccoglie le deiezioni canine a Montesilvano: "3500 euro di infrazioni in pochi giorni"

Un fenomeno indecoroso diffuso su tutto il territorio cittadino e che va aspramente combattuto. Le deiezioni canine non raccolte dai proprietari dei cani rappresentano da oggi il corpo del reato nella dura battaglia intrapresa dal Comune di Montesilvano contro gli incivili. Da qualche giorno, agenti in borghese in servizio al Comando della Polizia Municipale si aggirano per le vie e i parchi pubblici allo scopo di cogliere in flagrante i trasgressori che lasciano a terra gli escrementi del loro amico a quattro zampe. Chi viene colto sul fatto è sanzionato con una contravvenzione che si aggira intorno ai 150 euro ed il discorso si amplifica nel caso in cui l'animale viene portato a spasso senza guinzaglio e, laddove previsto, senza museruola.

Il comandante Nicolino Casale, interpellato sull'argomento, conferma il pugno duro applicato per arginare la disgustosa e insana abitudine:

"Sono già tante le multe verbalizzate, per un totale di oltre 3500 euro. Chi si lamenta del fatto che non ci sono cestini di raccolta sufficienti non dice il vero. Soprattutto lungo le strade principali sono presenti in gran numero, oltre ai vari cassonetti che possono essere tranquillamente utilizzati. Proseguiremo ad oltranza, nonostante il ridotto numero degli uomini a disposizione".

Gli effettivi sono infatti soltanto 24 e si fa fatica a garantire un'attività efficiente vista l'ampiezza del territorio. A giorni verrà nuovamente emanata l'ordinanza sindacale contro la prostituzione in strada, visto il ripresentarsi dell'atavico problema.