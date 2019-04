Montesilvano, alle Poste arrivano i motocicli a tre ruote elettrici

Anche a Montesilvano Poste Italiane ha fornito i nuovi motocicli elettrici a tre ruote, che saranno a disposizione del Centro di Recapito di via Giuseppe di Vittorio per la consegna dei pacchi. Altri sei mezzi identici erano entrati in funzione nel mese di febbraio. I mezzi sono completamente elettrici e garantiscono una velocità massima in linea con i limiti imposti dal codice della strada nei centri abitati ed hanno un'autonomia di circa 50 km, permettendo dunque ai portalettere di utilizzarli per l'intera giornata lavorativa.

Il Centro Primario di Distribuzione di Montesilvano copre oltre 73mila famiglie e più di 8mila attività commerciali in 20 comuni del territorio. A Montesilvano i portalettere ogni giorno percorrono complessivamente 3mila chilometri e consegnano mediamente 1100 oggetti di posta registrata, 140 pacchi e oltre 600 kg di corrispondenza ordinaria. Anche a Montesilvano è disponibile il nuovo sistema "Joint Delivery” con le consegne di posta e pacchi fino alle 19.45 anche il sabato.