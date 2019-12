Inaugurata al Pala Dean Martin di Montesilvano la mostra dei presepi

Inaugurata al pala Dean Martin di Montesilvano la mostra di presepi.

A inaugurare la mostra dei presepi 2019 sono stati il sindaco Ottavio De Martinis, gli assessori Debora Comardi e Anthony Aliano e il presidente dell’associazione Amare Montesilvano, Renato Petra.

Presenti numerosi bambini, genitori, nonni e alcuni docenti che hanno collaborato all’iniziativa.

In esposizione ci sono circa 100 i lavori dei partecipanti alla “sezione presepi” del 15esimo concorso poesia, pittura, fotografia e presepi e quelli del “Museo e laboratorio del Presepe”. L’allestimento della mostra è stato curato dall’artista Tecla Cecamore con il suo staff Anna Lucia Strizzi, Antonia Capocefalo, Paola Candeloro, Alberto Falasca, Mimma Renzulli, Adelia Di Giovacchino e Anna di Gennaro.

Le premiazioni del concorso si terranno il 6 gennaio 2020 all’hotel Adriatico in occasione della “Tombolata di Beneficenza Mettici il Cuore 3”, organizzata dall’Associazione Amare Montesilvano e patrocinata dall’amministrazione comunale di Montesilvano.

L’esposizione rimarrà aperta fino al 7 gennaio 2020 al primo piano del Pala Dean Martin dalle ore 16 alle 18:30 (escluso alcuni giorni in cui sono presenti eventi esterni). Per le scuole sono previste visite guidate programmate. Per informazioni si può telefonare ai seguenti numeri: 3281633881 o 3931551427.