Muore davanti alla moglie incinta ed alla figlia: dramma a Montesilvano

È morto improvvisamente mentre era in casa con la moglie incinta al settimo mese e la figlia. Dramma a Montesilvano dove Vincenzo Palumbo, 37enne di origini siciliane e residente in via Vestina, è deceduto dopo un malore improvviso. L'uomo era di professione ottico e lavorava nel punto vendita di Città Sant'Angelo, all'interno del centro commerciale Pescara Nord, dell'azienda "Ottica Di Pietro" che ha anche un negozio a Montesilvano lungo Corso Umberto.

Sempre disponibile ed amato ed apprezzato da amici, colleghi e clienti per la sua disponibilità e gentilezza, sarebbe stato stroncato da un infarto. Sul corpo è stata eseguita l'autopsia come disposto dalla procura di Pescara. I funerali si terranno domani 19 febbraio alle 10 nella chiesa di San Raffaele Arcangelo a Montesilvano.