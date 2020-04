Due vittime di Covid-19 a Montesilvano: fra loro Pietro Conte, presidente dell'associazione carabinieri

"Oggi è una giornata tristissima, una giornata in cui è volato in cielo un caro e prezioso amico". Ottavio De Martinis ha espresso tutto il suo dolore per la scomparsa del maresciallo Pietro Conte, luogotenente dei carabinieri e cavaliere della Repubblica. Il sindaco di Montesilvano ha avuto l'occasione di incontrarlo per l'ultima volta in forma ufficiale lo scorso 10 febbraio, in occasione della giornata del ricordo. Nel corso della cerimonia, l'ex militare ormai in pensione aveva partecipato attivamente alla raccolta fondi per chi vive situazioni di sofferenza. Conte rivestiva l'incarico di presidente della locale associazione carabinieri.

"Un uomo esemplare che ha dato moltissimo alla nostra città, vittima anche lui del maledetto virus. Conosciuto e stimato dall'intera comunità, Montesilvano perde una persona generosa e sempre pronta ad occuparsi degli altri sia con la divisa sia in congedo"

Pietro Conte lascia la moglie Adriana e i figli Chiara e Paolo. In considerazione del decreto del governo le esequie si terranno domani pomeriggio alle ore 16 in forma strettamente privata.