Il cordoglio del sindaco di Montesilvano per la scomparsa di Livio De Vincentiis

Ha scosso tutta la comunità di Montesilvano la scomparsa di Livio De Vincentiis, un cittadino molto conosciuto e amato da tutti.

Per questo motivo non ha voluto far mancare il suo personale ricordo il sindaco Ottavio De Martinis.

«Durante la vita», scrive il primo cittadino, «si incontrano numerose persone che si rivelano importanti, alcune sono sempre presenti fin dalla più tenera età, altre come Livio De Vincentiis sono gli amici che incontri sempre e per i quali nutri un affetto speciale. La città di Montesilvano piange uno dei suoi figli più amati per la dolcezza e per la semplicità, che esprimeva in ogni suo gesto. Livio, il nostro Livio, oggi ha lasciato questa vita terrena e ci sentiamo tutti un po’ più soli, siamo tutti profondamente tristi per questa grave e prematura perdita. Il suo volto sorridente mi ha accompagnato in tanti anni, lo conoscevo fin da bambino quando serviva la messa sull'altare della chiesa di Sant’Antonio, ma anche in questi anni quando veniva a trovarmi in Comune, salutandomi con un abbraccio. Ha partecipato sempre alla vita e agli eventi di Montesilvano ed è stato un cittadino modello, sempre pronto a dare un consiglio e a donare una parola gentile a tutti. Amava la musica e, in particolare, amava la banda, la passione di una vita. Ogni anno aspettava trepidante la Festa di Sant’Antonio ed era sempre presente alla processione cittadina».

I funerali si svolgeranno domani, 13 giugno alle ore 16, nella giornata in cui si ricorre il Santo Patrono della città, al quale Livio era tanto devoto.

«Una fatalità», conclude De Martinis, «che ci fa pensare all’accoglienza festosa che il cielo ha riservato a Livio, ci piace immaginare che una banda suonerà una musica allegra solo per lui. Ci mancherai Livio, resterai sempre nei nostri cuori. Con profondo dolore porgo, a nome mio e dell'amministrazione comunale, le più sentite condoglianze alla famiglia e a quanti lo hanno amato».