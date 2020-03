"Giuliano è volato in cielo", il triste annuncio del sindaco di Montesilvano

Il Coronavirus non dà tregua e colpisce a stretto giro una coppia di coniugi di Montesilvano. Dopo la scomparsa della signora Antonietta, anche il marito Giuliano Centorami è morto a causa del terribile Covid-19. Questo agente di commercio in pensione era molto conosciuto in città, oltre che essere amico personale del sindaco Ottavio De Martinis, il primo a dare la notizia della sua scomparsa:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ho ancora i suoi messaggi sul cellulare - confessa il sindaco - con i quali dall'ospedale, nonostante le critiche condizioni, mi chiedeva di aiutare la moglie e i suoi due cognati diversamente abili, che con loro convivevano e ai quali era molto legato. Ho pregato in questi giorni affinchè ce la facesse... purtroppo non è andata come speravo... da sindaco e da amico rivolgo a lui un affettuoso pensiero e mi unisco, a nome della città tutta, al dolore della famiglia che vive da giorni momenti davvero terribili. Ciao, Giuliano".