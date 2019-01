Montesilvano: è morto l'ex consigliere e dirigente comunale Federico Di Giovanni

È morto l'ex consigliere e dirigente comunale di Montesilvano Federico Di Giovanni. Avvocato, era molto noto sulla scena politica montesilvanese e pescarese. Il sindaco Maragno ha espresso cordoglio e tristezza per la scomparsa avvenuta a seguito di una malattia.

"Apprendo della scomparsa di Federico Di Giovanni con sgomento e profonda tristezza, è stato uno stimatissimo avvocato, consigliere e dirigente comunale. Ho avuto modo di apprezzarne la serietà e la competenza dai banchi dell’opposizione. E’ una perdita importante per la città e per la vita politica di Montesilvano e non solo. Alla famiglia vanno le mie condoglianze personali e di tutta l’amministrazione"