È morto il pedone investito a Montesilvano lungo via Vestina

Epilogo tragico dell'incidente verificatosi nel pomeriggio di oggi, 21 settembre, in via Vestina, all'altezza del civico 422. Donato Di Clemente,82 anni, ex imprenditore edile investito da una Mercedes Classe A guidata da S.C, 33 anni, è deceduto in ospedale dove era giunto in condizioni disperate.

La macchina lo ha travolto mentre attraversava le strisce pedonali in via Vestina. Se verrà accertata la colpevolezza, l'investitrice rischia la condanna per omicidio stradale. Indagini affidate alla polizia municipale, che si è occupata anche dei rilievi.