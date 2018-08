Pescara e Montesilvano in lutto, è scomparso don Vincenzo Diodati

È morto questa mattina a Rossano Calabro don Vincenzo Diodati. Il funerale del sacerdote, nato il 12 agosto del 1949, che ha lavorato in diocesi come vicario parrocchiale di Sant’Antonio in Montesilvano, di San Cetteo in Pescara e come parroco di Vestea e Villa Celiera, si terrà domani, alle 15 nella città calabra in provincia di Cosenza.

«Ringrazio il Signore – è la preghiera dell’arcivescovo di Pescara-Penne Tommaso Valentinetti, in questi giorni in Terra Santa con i giovani della comunità locale - per il bene donato a questa diocesi sin quando è vissuto in mezzo a noi, nella speranza che l’ultima nemica, la morte, un giorno sarà sconfitta dalla vittoria di Cristo».

Un messaggio anche ai famigliari del presbitero: «A loro e a tutti i coloro che lo hanno conosciuto - conclude l’arcivescovo – assicuro la preghiera di suffragio».