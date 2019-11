Montesilvano: è morto Amedeo Esposito, il giornalista con il papillon

Il sindaco Ottavio De Martinis ha voluto porgere le proprie condoglianze, anche a nome dell'amministrazione comunale, ai familiari del giornalista Amedeo Esposito, scomparso recentemente. Questo stimato operatore dell'informazione, originario dell'Aquila, aveva scelto Montesilvano come nuova residenza.

Così lo ricorda il primo cittadino:

"Amedeo Esposito era un professionista molto apprezzato in città, era gentile, con un piglio garbato, ricordato per il suo farfallino che lo rendeva un uomo di altri tempi. In città era molto amato, seguiva i fatti di Montesilvano e gli eventi culturali ed era molto attento alle dinamiche sociali del territorio. Ci mancheranno la sua gentilezza, le sue intuizioni, il suo animo critico e generoso. Al figlio Fabrizio e ai familiari dell’indimenticabile Amedeo Esposito le più sentite condoglianze dell’amministrazione comunale di Montesilvano”.