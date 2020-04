Cordoglio e dolore a Montesilvano per la morte del maresciallo Pietro Conte

Pietro Conte, il maresciallo dei carabinieri, è stato senza alcun dubbio un personaggio esemplare nei modi e nei comportamenti. Rettitudine, senso del dovere e la generosità sono state le caratteristiche identitarie di un uomo amatissimo e rispettato da tutti. L'ex sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno, lo ricorda così:

Il presidente dell'associazione "Carrozzine Determinate" Claudio Ferrante, non ha fatto mancare la sua personale dedica:

"Caro Pietro, questo maledetto virus ha portato via anche te, ma non ha cancellato quello che sei stato! Da maresciallo sei stato sempre al fianco dei “tuoi” cittadini, li hai difesi e li hai rassicurati rischiando persino la tua vita. Quando poi potevi riposarti, hai deciso di essere al fianco delle associazioni, delle istituzioni, dei bambini e delle persone con disabilità. Ogni volta che ti ho chiamato per le iniziative che riguardavano i diritti umani hai messo sempre l’associazione carabinieri di Montesilvano al servizio della collettività. Pietro non ti dimenticheremo e non dimenticheremo i tuoi insegnamenti. Grazie di essere stato ciò che sei stato! Un forte abbraccio alla famiglia di Pietro Conte e a tutta l’associazione carabiniein congedo".