Montesilvano, giovane donna stroncata da infarto a soli 34 anni

La tragedia che ha colpito una famiglia del quartiere Villa Carmine ha scosso l'intera comunità montesilvanese che ha appreso del decesso improvviso di una giovane 34enne avvenuto domenica scorsa. Si tratta di Astrid Petrella, sposata con Luigi e mamma della piccola Gaia di 7 anni, unica testimone oculare della morte per infarto avvenuta in casa. La donna, dopo aver lavato i capelli alla piccola, si stava recando in camera, ma lungo il corridoio si è accasciata, colpita da un violento arresto cardiaco.

La bambina, spaventatissima, è corsa subito a chiedere aiuto ai vicini i quali hanno immediatamente chiamato un'ambulanza, anche se ormai non c'era più nulla da fare. L'autopsia, effettuata 48 ore dopo, ha confermato la causa del decesso ma non si è potuto stabilire se sia riconducibile ad un fattore congenito, dal momento che venti anni fa il fratello maggiore subì la stessa sorte a 40 anni, stroncato da infarto mentre faceva la spesa al supermercato.

Astrid era molto conosciuta, avendo svolto diversi lavori nel campo della ristorazione fast food. E' stata infatti per diversi anni alle dipendenze della famiglia Severi al Mc Donald's. Nel pomeriggio di oggi, 9 ottobre, si terranno i funerali nella chiesa Beata Vergine Maria del Monte Carmelo (chiesa grande). Sconvolta la famiglia con la mamma Anna, il fratello Emilio, le sorelle Maria, Elisabetta, Bernardette e Vanessa e i suoceri Bruno e Marilena Marroncelli.