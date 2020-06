A Montesilvano Colle un monumento in ricordo di Nicola Salvatorelli

Il belvedere di Montesilvano, il posto più amato dal dottor Nicola Salvatorelli, si impreziosisce con un nuovo monumento alla memoria dell'amatissimo medico scomparso qualche anno fa. La scultura rappresenta il simbolo del mulino appartenente alla famiglia Salvatorelli.

Una macina in pietra identica a quella che si trovava in fondo a via Vestina e sulla quale è stata posata anche la targa del suo ambulatorio. Alla cerimonia di scopertura del monumento hanno preso parte, oltre al sindaco De Martinis, anche la vedova Anna De Antoni in compagnia di altri familiari e amici più cari.

Il primo cittadino:

