Sfregiato dai vandali il monumento ai Caduti di Montesilvano [FOTO]

Il momumento ai Caduti di Montesilvano è stato sfregiato da un atto vandalico.

L'opera, realizzata da Vinicio Verzieri e ubicata in piazza Indro Montanelli, è stata vandalizzata con scritte di colore rosso.

A segnalare quanto accaduto è Marco Forconi di Fratelli d'Italia.

«Un atto vile, ignobile, insensato e compiuto da una o più persone», commenta Forconi, «un attacco ai valori della Libertà e della Patria che non può e non deve essere sottaciuto. Ho allertato personale del Comune e forze dell'ordine affinché si faccia piena luce su quanto accaduto e venga ripristinato, immediatamente, il decoro dell'opera».

Forconi ricorda anche che «il 4 novembre, con una cerimonia privata fra patrioti, si rese necessario issare una bandiera italiana (che, fortunatamente, non è stata toccata) per ridare senso e vitalità al monumento, oggi questo secondo attacco: difendiamo l'identità di Montesilvano, sin dalle nostre radici più profonde e sacre, non lasciamo che la nostra memoria venga vilipesa da un manipolo di assassini della cultura».