Montesilvano, violata un'abitazione in via Umbria: si pensa alle "ragazze terribili"

Ennesimo furto in appartamento, a Montesilvano, commesso dalle solite ignote. I proprietari hanno avuto l'amara sorpresa rientrando a casa nel tardo pomeriggio di ieri. Dalle immagini raccolte dalle telecamere dell'impianto di allarme si notano chiaramente due donne, apparentemente giovani, che si introducono all'interno dell'abitazione approfittando del portone d'ingresso rimasto aperto. Nessun particolare segno di effrazione, invece, nella porta principale, priva di serratura a mandata.

Da una prima perizia sono stati prelevati gioielli di famiglia, un bracciale d'oro di notevole valore economico e affettivo e un orologio di marca. È sconcertante che il fatto sia accaduto di sabato pomeriggio in via Umbria, nel bel mezzo di un centro residenziale molto popolato. Si presume che possano essere le stesse protagoniste di reati simili perpretati in zona nei giorni scorsi. Le indagini, condotte dai Carabinieri di Montesilvano, si avvalgono di importanti indizi e testimonianze fornite dal vicinato.