Montesilvano: vandali distruggono macchine parcheggiate in via Aterno

Rabbia ed esasperazione da parte di onesti cittadini che abitano nei pressi di via Aterno a Montesilvano, costretti a subire da diverso tempo le azioni vandaliche di una banda di giovani teppistelli. Si tratta, stando alle dichiarazioni raccolte dalle vittime di questi gesti indiscriminati, di un gruppo di giovani minorenni sorpresi in più di un'occasione a danneggiare macchine parcheggiate.

L'episodio si è ripetuto anche l'altra notte a danno di una Fiat Panda di proprietà del signor Marco Guardalupi, da noi interpellato:

"Stamattina ho ritrovato i vetri laterali e posteriori della mia auto in frantumi ed altri segni sulla carrozzeria fatti con una chiave o qualche attrezzo appuntito. Stavolta è capitato a me, ma nel vicinato sono in tanti ad aver subìto danni simili. Proprio l'altra sera mi trovavo di sentinella sul balcone ed ho visto un gruppo di ragazzini in bicicletta che percorrevano contro mano via Vestina. Uno di loro, mentre pedalava a velocità sostenuta, ha preso a calci lo specchietto retrovisore di una macchina. E' successo anche ad una mia vicina di casa e ad altri inquilini della zona"