Dramma della solitudine a Montesilvano: trovato morto in casa, era deceduto da giorni

Dramma della solitudine a Montesilvano: un uomo, domiciliato in via Rimini, è stato trovato senza vita in casa. A fare l'amara scoperta sono stati i Vigili del Fuoco, allarmati dagli amici del morto che da un po' di tempo non avevano più sue notizie.

Il decesso era avvenuto, per cause naturali, già da alcuni giorni. Sul posto anche i Carabinieri di Montesilvano e un'ambulanza del 118.