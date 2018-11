Montesilvano, sgomberato un bivacco notturno in via De Gasperi [FOTO]

Gli agenti della Polizia locale di Montesilvano, in collaborazione con Formula Ambiente e Sapi, hanno provveduto all'alba di oggi ad eseguire uno sgombero in via De Gasperi ripulendo l'area da materassi, coperte e altri materiali.

L'accampamento serviva come rifugio a due persone delle quali non si conosce l'identità. La sistemazione di fortuna è stata rinvenuta nel sottopasso.