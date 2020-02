Montesilvano nel Cuore respinge gli "strali" lanciati da Aliano e De Martinis

Da una parte ci sono loro, i commercianti riuniti nella sigla "Montesilvano nel Cuore", che lamentano di non godere di considerazione e attenzione da parte dell'amministrazione comunale. Dall'altra, il sindaco De Martinis e l'assessore Aliano, che hanno replicato in maniera stizzita alle critiche piovute dai circa 80 negozianti associati, portavoci di un dissenso dovuto alle mancate promesse di aiuto per rilanciare il commercio.

Questo ulteriore distacco, che si è venuto a creare negli ultimi giorni, è soltanto dannoso e non produce alcuna azione positiva. Ecco quindi che il comitato controbatte, presentando formali "scuse", poste in maniera provocatoria "per aver chiesto di rendere più decorosa la nostra Montesilvano e per aver chiesto soluzioni per porre fine al degrado".

In un comunicato, l'associazione rimarca il disinteresse da parte dei due esponenti del governo cittadino ad accogliere alcune semplici richieste, come l'eliminazione delle troppe insegne di attività presenti in altri Comuni e che invogliano a fare acquisti fuori dal contesto locale, oltre a rivendicare il ruolo di partecipazione attiva alle tante iniziative per rilanciare il commercio nelle vie del centro.