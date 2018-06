Montesilvano, proseguono i lavori di sostituzione dei punti luce con lampade a led

Proseguono a Montesilvano i lavori di sostituzione dei punti luce della città con lampade a led.

Gli interventi sono attualmente in corso in via Fonte d'Olmo ovest, via Togliatti, via Etiopia, via Congo, via delle Fabbriche, via Egitto, via Fiume Samara, via Lago Vittoria, via Libia, via Niger, via Nilo, via Marco Polo e via Maresca.

Completati gli interventi su Corso Umberto, via Verrotti, via Vestina, sulla riviera e a Montesilvano Colle nella passeggiata Licinio Di Fulvio e in via Vittorio Emanuele. Nelle prossime settimane i lavori andranno avanti per sostituire con lampade a led i corpi illuminanti di tutto il territorio di Montesilvano.