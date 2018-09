Montesilvano: paura nella notte, incendio nella Chiesa Santi Innocenti Martiri

Un sacrilegio ignobile che ha scosso l'intera comunità pastorale della chiesa dei Santi Innocenti Martiri di via Marmolada. Nella notte ignoti si sono introdotti dalla zona retrostante, scoperchiando il tetto da via De Gasperi e appiccando il fuoco presumibilmente con una bomba carta incendiaria. Si tratta del secondo episodio del genere, dopo quello verificatosi qualche anno fa della medesima portata. Il parroco, don Rinaldo Lavezzo è profondamente amareggiato.

Da diversi giorni è oggetto di minacce da parte di alcuni individui che non gradivano la sua missione pastorale e che mal sopportavano il rintocco delle campane. Nel pomeriggio verrà redatto un esposto ai Carabinieri. La chiesa è stata transennata e non potrà accogliere i fedeli per almeno diverse setiimane