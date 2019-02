Montesilvano: primavera ricca di eventi sportivi

La città di Montesilvano si prepara nuovamente ad accogliere centinaia di atleti, dirigenti ed accompagnatori impegnati in competizioni sportive nazionali. Il 17 marzo è in programma la Mezza Maratona di 21.097 metri sul chilometro lanciato. Nella scorsa edizione hanno gareggiato circa 700 podisti e stando alle previsioni il numero delle adesioni per quest'anno potrebbe essere maggiore. Dal 6 al 10 giugno, torna di scena il Pickleball con la disputa del campionato italiano ospitato al Pala Dean Martin, mentre il 9 giugno sarà la volta del campionato regionale di pattinaggio su strada.