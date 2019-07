Era ai domiciliari ma se ne andava a spasso con l'auto: giovane in manette

Era agli arresti domiciliari per detenzione di sostanza stupefacente ma se ne andava tranquillamente a spasso per Montesilvano con la propria auto: così un giovane di 36 anni è finito in manette nella notte per evasione.

I Carabinieri lo hanno fermato in via Abruzzo dopo averlo individuato alla guida della sua vettura a poca distanza da casa sua. Nella mattinata odierna si è tenuta l'udienza di convalida dell'arresto.