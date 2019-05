Montesilvano, un lettore: "Erba alta e degrado nel parco di via D'Azeglio" - FOTO

In allegato Le invio delle foto riguardanti lo stato dei giardini pubblici e di un "parco giochi" x bambini , annesso situati in Montesilvano Via M- D'Azeglio.Mezza collina, di fronte Supermercato OASI.

Le due aree sono impraticabili, da come di evince dalle foto. Il Comune non provvede mai allo sfalcio delle erbacce e/o alla pulizia della strada d'accesso, se non dietro mia insistenza.

Sono undici anni che abito li al numero 12 e tutti gli anni sono costretto a chiamare ripetutamente il servizio giardini o la segreteria del sindaco per farli intervenire.

Una volta, addirittura, avendo trovato un serpente morto, alla mia richiesta mi hanno risposto "in campagna sono cose normali". Peccato che io non abito in campagna ma in pieno centro a sette - ottocento metri dal Comune