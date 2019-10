Montesilvano, da Lahnstein arrivano gli amici della città tedesca gemellata

Accomunati da un sentito legame di affetto e di amicizia, si rinnova il gemellaggio tra i Comuni di Montesilvano e Lahnstein.

In questi giorni, una delegazione giunta dalla Germania, con in testa il sindaco Peter Labonte, è arrivata nella località adriatica per una visita turistica che prevede anche escursioni in altri centri della regione.

Questo scambio turistico, commerciale e culturale tra le due città ha coinvolto negli anni passati le scuole con l’intento di favorire i rapporti tra le famiglie montesilvanesi e quelle tedesche.

La promessa dell'amministrazione comunale guidata da De Martinis è quella di ricambiare la visita a settembre 2020 per partecipare alla festa tradizionale del Lehner Kirmes.