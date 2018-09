Montesilvano, chiesa incendiata: il sindaco chiede un posto di polizia

Domenica scorsa, insieme ad altri componenti della Giunta, Francesco Maragno si era unito in preghiera con la comunità parrocchiale durante la messa all'aperto. Un'occasione per esprimere il senso di vicinanza e di partecipazione ai fedeli di don Rinaldo, privati del loro luogo di culto da un gesto sconsiderato di uno o più piromani.

Stamattina il Sindaco è stato tra i primi a recarsi in via Marmolada per seguire le operazioni di spegnimento dell'incendio da parte delle squadre speciali dei Vigili del Fuoco. Le prime dichiarazioni a caldo sono di sdegno: