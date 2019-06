La città di Montesilvano premiata con la Bandiera Verde, è il quinto anno consecutivo

Per il quinto anno consecutivo, il Comune di Montesilvano rientra nell'elenco delle località balneari meritevoli della Bandiera Verde. Il riconoscimento viene attribuito dal Comitato tecnico scientifico dei Pediatri che, dopo aver valutato i vari parametri di riferimento, assegna l'importante vessillo alle città di mare che offrono servizi idonei per il turismo familiare. La cerimonia di consegna si è tenuta nel Palazzo delle Esposizioni di Praia a Mare.

"Per l'intera città è un onore ricevere ancora una volta la Bandiera Verde – spiega il sindaco Ottavio De Martinis – Un riconoscimento per le nostre spiagge pensate per le famiglie e in particolare per le esigenze dei più piccoli. Porteremo la Bandiera Verde a casa iniziando fin da subito un’azione amministrativa per la crescita del turismo cittadino ancora più incisiva. Mi associo al ricordo del Dott. Farnetani, presidente del comitato organizzatore, verso le vittime di Rigopiano, una delle sciagure più dolorose della nostra regione”.