Montesilvano, abbattute le barriere architettoniche alla stazione: attivati i nuovi ascensori

Sono entrati in funzione oggi i tre ascensori della stazione ferroviaria di Montesilvano, in modo da abbattere definitivamente le barriere architettoniche. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente dell'associazione "Carrozzine Determinate" Claudio Ferrante che da 3 anni si batteva per ottenere questo risultato.

Proprio la battaglia di Ferrante aveva portato Rfi ad impegnarsi investendo 1,5 milioni di euro per garantire pieno accesso alla stazione ed ai suoi servizi a tutte le persone disabili o con problemi di deambulazione.

Persone con disabilità, anziani, donne in gravidanza, genitori con passeggini, non vedenti, potranno finalmente accedere ai binari senza dover tentare di accedervi attraverso delle scale ripide e scivolose, sino ad oggi unico punto di accesso. E tutto questo vuol dire anche rilanciare il turismo accessibile, in una città come Montesilvano dove nonostante le mille difficoltà sono state realizzate due spiagge pubbliche accessibili grazie anche alla presenza dell’unico Ufficio Disabili esistente in Italia; vuol dire consentire davvero anche al turismo accessibile di guardare la città di Montesilvano come meta da proporre

Ferrante ha aggiunto che ora manca solo un servizio di assistenza per i viaggiatori disabili, presente fra l'altro in molte altre stazioni abruzzesi minori. Senza questo servizio, il disabile rischia paradossalmente di trovare una stazione perfettamente attrezzata ma senza la possibilità di scendere e salire da tutti i treni.