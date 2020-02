Sì a monopattini e segway nelle strade di Montesilvano

In un'ottica sempre più proiettata verso l'ecosostenibilità, il governo cittadino ha dato l'ok alla libera circolazione di monopattini e segway. I mezzi di trasporto alternativi potranno essere utilizzati solamente in zone specifiche del territorio di Montesilvano. L'intento è quello di alleggerire il traffico e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Sempre legato alla mobilità sostenibile, verrà introdotto il sistema di "bike sharing", approfittando degli incentivi ministeriali del decreto Fraccaro. Inoltre verranno individuati, in collaborazione con gli operatori commerciali, i punti dove installare le colonnine di ricarica elettrica. La conduzione di questi micro dispositivi è consentita ai maggiorenni e ai minorenni se muniti di patentino Am. Per l'utilizzo sono concesse le piste ciclopedonali e le strade ove il limite di velocità massima è di 30 km/h. Il Comune di Montesilvano i sta comunque attivando per il lancio di una campagna informativa, con totem distribuiti in corrispondenza delle principali infrastrutture.