A Montesilvano "Missione Possibile" a sostegno delle associazioni e delle famiglie in difficoltà

Il presidente di "Missione Possibile", Pino D'Atri, ha consegnato 20 buoni spesa del valore di 30 euro ciascuno ad alcune associazioni che si impegnano quotidianamente e con spirito umanitario nel tessuto sociale cittadino. La cerimonia di consegna, che si è tenuta questa mattina nella Sala Consiliare del Comune di Montesilvano, ha visto partecipare, in qualità di soggetti beneficiari della donazione, la parrocchia San Giovanni Bosco, Mensa San Francesco, Comunità Eritrea in Abruzzo, Laad (Lega Abruzzese Anti Droga), Carrozzine Determinate, Le Vincenziane, parrocchia San Giovanni e San Benedetto, Progetto Incontro, l'associazione Italo Magrebina Mediterranea e l'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (Uildm).

Alcune di queste realtà associative aderiranno anche al mercatino di Natale che si svolgerà dal 7 al 9 dicembre all'hotel Prestige sul lungomare di Montesilvano, insieme agli amici dell'associazione Stella del Mare che metteranno in vendita dei dolci tipici artigianali. Saranno presenti anche gli alunni della scuola secondaria "Silone" con alcuni prodotti e creazioni realizzati nel laboratorio didattico. Sabato 8 ci sarà anche il concerto del coro polifonico Città di Pescara, diretto dal maestro Nicola Russo. Martedì 25 dicembre, nella sala ristorante dell'hotel Petit Royal di Silvi Marina, i volontari di "Missione Possibile" ripropongono per il terzo anno consecutivo il pranzo di Natale offerto alle famiglie in difficoltà economica e la tombolata con premi e pacchi regalo per tutti.