Minorenni terribili arrestati per atti di bullismo a Loreto Aprutino

Due bulli, strafottenti e impavidi minorenni, sono stati arrestati su provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di L'Aquila in quanto responsabili di rapina aggravata in concorso ai danni di un adolescente di 13 anni. Il fatto si è verificato lo scorso maggio a Loreto Aprutino sull'autobus di linea che porta alla fermata "I Cappuccini". Già sul mezzo di trasporto pubblico erano iniziati i primi soprusi nei confronti di tre giovanissimi studenti. Una volta scesi, la coppia terribile si è scagliata contro il più piccolo e indifeso della compagnia.

I due ragazzini hanno agito con prepotenza e con toni minacciosi derubando la vittima del portamonete e di una t-shirt. Quella maglietta doveva servire come trofeo da esibire e consegnare al loro capo banda, anch'egli minorenne, definito dagli stessi teppistelli come "quello che comanda Pescara". Alla scena ha assistito anche un adulto, ma la sua presenza non li ha affatto intimoriti, anzi. Le intimidazioni sono proseguite invitando l'aggredito a non raccontare nulla dell'accaduto altrimenti l'avrebbero "spedito all'obitorio". La confessione e la denuncia ai Carabinieri è stata invece presentata con qualche giorno di distanza e la chiusura delle indagini ha consentito al Gip Cristina Tettamanti l'emissione dell'ordinanza di custodia ai domiciliari.