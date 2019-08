Minaccia l'ex moglie e i suoi familiari con coltello e pistola, nei guai un uomo di Montesilvano

Ha minacciato più volte l'ex moglie di Città Sant'Angelo con telefonate ingiuriose, pesati scene di gelosia e minacce condite da violenza fisica e psicologica anche con un coltello e l'esibizione di una pistola.

Per questo motivo è finito nei guai un uomo di Montesilvano per il quale è scattata una misura cautelare.

I fatti hanno avuto origine a gennaio di quest'anno quando la donna ha interrotto il suo rapporto matrimoniale con il marito.

Da quel momento ha iniziato a essere vittima dell'uomo che è arrivato anche a brandire un coltello e a esibire una pistola, regolarmente detenuta, ad alcuni parenti della vittima. Arma che, all'epoca dei fatti, è stata immediatamente ritirata in via cautelare dai carabinieri di Montesilvano per scongiurare più gravi iniziative, assieme ad un fucile ed a numerose cartucce.

È per questi motivi che, all’esito delle indagini del caso da parte dell’Arma di Montesilvano, la Procura della Repubblica ha richiesto al Gip del tribunale di Pescara una richiesta di misura cautelare di “Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa con obbligo di tenersi da questa ad una distanza non inferiore a metri cento”, notificata all’interessato dai carabinieri di Montesilvano lo scorso 16 agosto.