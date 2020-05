Michele Fazio pubblica il suo singolo d’esordio "Solo tu"

Michele Fazio pubblica il video del suo singolo d’esordio "Solo tu", girato da Federico Galli. Il cantautore montesilvanese, 22 anni, ha lanciato il brano su YouTube all'inizio di maggio, su etichetta Ninety Records e distribuzione Artist First.

Ecco cosa racconta Fazio:

“Io cerco di muovermi il più possibile per farmi ascoltare e cerco di darmi sempre da fare. Questo singolo, molto fresco e ballabile, è uscito dopo altri due pezzi prodotti da me in maniera completamente autonoma, che hanno ottenuto buoni consensi. 'Solo tu' rappresenta la spensieratezza e la voglia di divertirsi insieme ai propri amici e ai primi amori che sbocciano”.