Merce contraffatta venduta sulla riviera, sequestrati oltre 300 articoli a Montesilvano [FOTO]

Un sequestro di merce contraffata è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Pescara a Montesilvano.

I militari del Comando Provinciale hanno individuato sull’arenile antistante la zona dei “grandi alberghi” di Montesilvano, alcuni soggetti extracomunitari intenti alla vendita di prodotti contraffatti.

L'operazione, nata nel corso delle quotidiane attività finalizzate a contrastare l’abusivismo commerciale e la vendita di merce recante marchi contraffatti, è stata effettuata ieri mattina, giovedì 12 settembre.

Tra la merce contraffatta borse di note griffes quali Louis Vuitton, Gucci, Prada, O'Bag, Chanel, scarpe Converse, Adidas e Fila, felpe Nike, giubbotti Colmar, Moncler e K-Way. L’attività criminosa è stata immediatamente interrotta con il sequestro di più di 300 articoli contraffatti e con la denuncia alla locale autorità giudiziaria dei 3 responsabili per i reati di commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione, che prevedono, nel complesso, la reclusione fino a due anni e multe fino a ventimila euro.

La merce, immessa sul mercato, avrebbe reso oltre 20mila euro. Il dispositivo di contrasto alla contraffazione ed all’abusivismo commerciale posto in essere dal Comando Provinciale di Pescara dimostra ancora una volta l’elevatissima attenzione del Corpo per il contrasto ai fenomeni che minano l’economia legale, a garanzia del tessuto imprenditoriale sano del Paese ed a tutela dei numerosi clienti.

