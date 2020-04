Montesilvano, il sindaco dà l'ok per il ripristino graduale delle attività dei mercati rionali

L'area parcheggio del Pala Dean Martin, a Montesilvano, sarà adibita a area mercatale. Lo ha stabilito il sindaco Ottavio De Martinis al termine di una riunione in videoconferenza con gli ambulanti del comparto agroalimentare. Il provvedimento, seppur provvisorio, scatta a partire dal prossimo 5 maggio con tutte le cautele del caso.

Dunque, a Montesilvano ritorna il mercato rionale nelle giornate di martedì, mercoledì, venerdì e sabato, ma con alcune inevitabili regolamentazioni inerenti i flussi di accesso e le distanze tra i banchi di vendita dei prodotti. La fase 2 dell'emergenza verrà gestita dall'amministrazione comunale in maniera graduale, con l'obiettivo di tornare a piccoli passi alla normalità.

"Oltre all'attenzione massima verso il distanziamento sociale, imporremo agli ambulanti e agli espositori l'utilizzo di guanti monouso per la vendita delle merci, inibendo ai clienti di toccare i prodotti in vendita, nonché l'uso delle mascherine. La categoria ha accolto favorevolmente la proposta e già a partire da martedì 5 maggio ha dato la propria disponibilità a iniziare un percorso sperimentale".

Non solo frutta e verdura, ma anche food truck alimentari per incentivare il commercio a chilometro zero.