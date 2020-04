Il virus non frena le nozze: a Montesilvano il primo "sì" pronunciato con la mascherina

L'amore prevale sulla virulenza della pandemia e premia l'unione di una coppia di Montesilvano desiderosa di cementare legalmente la propria unione coniugale. La bella storia a lieto fine vede come protagonisti P.A., 37 anni, e la quarantenne Y.S., originaria del Kasakhstan.

I due innamorati sono stati uniti in matrimonio dal sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, anch'egli adattatosi al rispetto di un protocollo del tutto singolare. Gli sposi, così come il pubblico ufficiale e i due testimoni, si sono presentati a Palazzo di Città indossando mascherina e guanti di protezione. Nessun invitato e niente ricevimento, inizialmente programmato per lo scorso 20 marzo.

"Poco importa - ha dichiarato la sposa - vorrà dire che la festa slitterà in estate. Abbiamo anche pensato di ripeterla nel mio Paese, per la gioia dei miei famigliari impossibilitati a spostarsi in aereo in questo periodo. È stata comunque una giornata emozionante. Peccato per lo scambio delle fedi che non si è potuto fare ufficialmente, ma dopo il "sì" io e mio marito ci siamo tolti la mascherina e ci siamo baciati. Ringraziamo il sindaco per le belle parole pronunciate e per la consegna del certificato di matrimonio".