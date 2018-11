Cris Abruzzo, Longaretti è il coordinatore di Montesilvano

È Massimo Longaretti il nuovo coordinatore di Montesilvano di Cris Abruzzo che fa parte del circuito nazionale Cipas.

Dopo gli insediamenti del circuito Cipas, Cipam e l’associazione consumatori Contribuenti Montesilvano, nella Casa delle Associazioni, ora nasce anche il coordinamento sezionale di Cris Abruzzo.

La sede è ubicata in via Giolitti 7 con i volontari che saranno presenti il lunedì e il giovedì dalle ore 17 alle 19.

Le prime iniziative riguarderanno il sovraindebitamento, gli immigrati residenti, l’ascolto dei cittadini e il settore famiglia: «Montesilvano è diventata ormai una città di medie dimensioni, con tutte le potenzialità e le problematiche relative. Urge una maggiore attenzione, anche associativa e sussidiaria alla cittadinanza», si legge in una nota di Cris Abruzzo.

Queste le parole di Donato Fioriti, presidente Cris Abruzzo (Cipas Nazionale):

«Negli ultimi 3 anni stiamo investendo in volontari, professionalità legali, fiscali e sanitarie ed impegni sociali nella città di Montesilvano per aiutare i residenti nelle controversie di carattere privato e con gli Enti, con le convenzioni Caf e Patronato, attraverso l’istituto della mediazione e della conciliazione (Media Conciliare Montesilvano via isonzo 57) e tanto altro ancora. Oggi, con il coordinamento Cris Montesilvano (Comitato Regionale di Iniziativa Sociale) facciamo un salto di qualità, con una sezione di ascolto ed iniziativa conseguente sul territorio di Montesilvano. Il coordinamento di Montesilvano con coordinatore Massimo Longaretti, già sindacalista Flp Scuola, va in questa direzione».