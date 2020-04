Parte la consegna delle mascherine a Montesilvano: orari e punti di ritiro

Le mascherine chirurgiche, prodotte e realizzate da Fater, saranno da lunedì 20 aprile a disposizione della cittadinanza di Montesilvano. La distribuzione gratuita verrà effettuata dalla protezione civile regionale seguendo un criterio alfabetico. Per i nuclei familiari con il cognome che inizia con le lettere A,B,C,D,E la consegna avverrà il primo giorno dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Martedì 21 sarà il turno per le iniziali che vanno dalla lettera F alla lettera L, mercoledì dalla M alla Q e giovedì dalla R alla Z.

Si potranno ritirare nel piazzale del Pala Dean Martin, nel parco di via Torrente Piomba, in piazza Diaz, in piazza Calabresi, nel piazzale del palaroma e nel piazzale della chiesa della Madonna del Carmelo. Si dovrà mostrare la tessera sanitaria del capo famiglia, il quale potrà ricevere una mascherina per ogni componente del nucleo familiare. Non sarà consentita la distribuzione a quelle famiglie che hanno già ricevuto i dispositivi unitamente ai pacchi alimentari.