A Montesilvano vengono distribuite le mascherine gratuite per i bambini: ecco dove e quando

Mascherine gratis per bambini in distribuzione a Montesilvano a partire da oggi, mercoledì 10 giugno, donate dal Comune.

A farlo sapere alla cittadinanza è l'amministrazione comunale che comunica come i dispositivi di protezione individuale per i più piccoli saranno consegnati fino a dopodomani, venerdì.

Chi fosse interessato può recarsi dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 14:30 alle 17:30 in piazza Diaz.

Per il ritiro le famiglie, con bimbi nati tra il 2009 e il 2018 (quindi tra i 2 e gli 11 anni), dovranno esibire il tesserino sanitario.