Scoppia la polemica a Montesilvano per la distribuzione delle mascherine [FOTO]

Buona la prima? Non proprio, a giudicare dalle numerose critiche indirizzate all'amministrazione comunale di Montesilvano sulla metodologia di distribuzione delle mascherine di protezione per il Covid-19 (Coronavirus).

In questa giornata inaugurale di consegna, scaglionata seguendo l'ordine alfabetico dalla lettera A alla lettera E, diverse persone si sono ammassate in maniera disordinata e senza rispettare le dovute distanze.

La mancanza di buon senso e di educazione, unita alla scelta di aver adottato un sistema di difficile gestione, ha portato alle inevitabili conseguenze e allo scarico di responsabilità.

Tanti i casi di lamentele legate anche alla qualità delle mascherine chirurgiche prodotte dalla Fater. A detta di molti cittadini non sarebbero efficaci e resistenti, seppure rientranti nelle tipologie indicate dalla Protezione Civile. Il ritiro a titolo gratuito avviene mediante la presentazione della tessera sanitaria. Attraverso il codice fiscale, il sistema brevettato riconosce lo status di residente nel comune di Montesilvano e la composizione del nucleo familiare. Il numero dei dispositivi di protezione individuale varia da 3 a 6 per ogni singola famiglia. Non rientrano tra i beneficiari coloro che risultano soltanto domiciliati nel territorio cittadino. Immancabili anche i furbetti della situazione che con diversi stratagemmi rivendicavano un quantitativo maggiore di mascherine. Ad ogni modo, dopo le prime ore di assalto la situazione si è lentamente normalizzata grazie all'intervento della polizia locale e agli impazienti che hanno desistito e sono rientrati a casa a mani vuote.

Nel primo pomeriggio il sindaco Ottavio De Martinis è intervenuto in diretta facebook per chiarire alcuni punti e rispondere per le rime a coloro che lo hanno apertamente accusato.