“21.097 metri sul chilometro lanciato” a Montesilvano il 17 marzo, strade chiuse

Tutto pronto a Montesilvano per la quarta edizione della “21.097 metri sul chilometro lanciato”, gara organizzata dal Comune in collaborazione con l’associazione sportiva dilettantistica “Bersaglieri in Corsa”.

La manifestazione podistica si svolgerà a partire dalle ore 9:15 e attraverserà il territorio montesilvanese, tra mare e collina.

Tre le possibili gare che si disputeranno: quella da 21 km, una da 8 che si percorrerà sul lungomare (per due giri), e “Corro con il mio papà”, una passeggiata ludico-motoria aperta ai padri/figli di tutte le età.

Chiuse le iscrizioni alla gara dei 21 km, mentre sarà possibile iscriversi alle altre due competizioni anche domenica mattina, andando direttamente al Pala Dean Martin, il quartier generale della gara.

Allo scopo di consentire il regolare svolgimento dell'evento, dalle ore 8:30 alle 11:30, il percorso interessato dalla gara chiuderà al traffico e le strade verranno riaperte man mano che passeranno gli atleti.

Queste le vie interessate sulle quali la circolazione veicolare verrà parzialmente interrotta: