Il sindaco di Montesilvano a La7 per parlare di immigrazione, il video di Tagadà

Dopo il servizio andato in onda martedì nel corso della puntata di Cartabianca su Rai3 (per riverderla clicca QUI), ieri pomeriggio il sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno è stato ospite della trasmissione televisiva Tagadà di La7 condotto da Tiziana Panella.

Grazie a un collegamento in diretta, il primo cittadino è tornato ad affrontare il tema dell'immigrazione e dell'applicazione dello Sprar nella sua città.

L'intervento di Maragno è stato inserito nel dibattito al quale hanno partecipato Mario Morcone, direttore consiglio italiani per i rifugiati, Augusto Minzolini e Stefano Locatelli, sindaco di Chiuduno in provincia di Bergamo.

Maragno ha ribadito come sia «ultra convinto del progetto Sprar» e ricordato come dopo i centri di accoglienza negli hotel vista mare si sia passati al modello Sprar.

La parte relativa all'intervento del sindaco Maragno inizia dal minuto 59 della puntata o a 36 minuti dalla fine.

Per rivedere la puntata basta guardare sotto: