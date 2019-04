Montesilvano: Maragno saluta e fa l'elenco dei risultati ottenuti

Un elenco di 38 voci relative alle azioni messe in atto da questa Giunta comunale. Il consuntivo finale illustrato da Francesco Maragno mette in risalto il lavoro fatto e esalta tutti i collaboratori del Sindaco che si sono adoperati in ruoli ed incarichi fondamentali per lo sviluppo dell'attività amministrativa. Con fierezza è stato ricordato lo spettacolare sgombero del ghetto di via Ariosto, l'attivazione e la successiva estensione della raccolta differenziata porta a porta, la battaglia contro il fenomeno della prostituzione, l'ottenimento delle bandiere verde e gialla e soprattutto il progetto Sprar, con la conseguente chiusura dei centri di accoglienza sparsi sul territorio.

In questi cinque anni siamo riusciti a implementare quello che è il settore trainante dell’economia cittadina, vale a dire il turismo. - E’ stata un’esperienza bellissima, unica. Ho dato tanto ma ho ricevuto tantissimo. Le persone più vicine sono stati i componenti del mio staff, fratelli e sorelle con cui ho condiviso, in questi cinque anni, gioie e dolori

Maragno ha poi sottolineato gli interventi messi in atto a favore delle politiche sociali, con l'apertura della casa della Solidarietà e con la gestione oculata del Pronto Intervento Sociale, le azioni a beneficio degli anziani, a partire dai centri di aggregazione per la terza età e gli orti urbani, e l'affidamento del servizio di Igiene Urbana ad una nuova ditta. L'amministrazione comunale lascia in eredità una Montesilvano ecosostenibile, con nuove infrastrutture e tanti riconoscimenti. Su tutti l'Oscar dell'Ecoturismo 2019. Ciliegina sulla torta, l'inaugurazione del tanto atteso distretto sanitario di base.