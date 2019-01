La comunità latinoamericana in marcia a Montesilvano per il Venezuela libero

Tutti in marcia per gridare al mondo "No alla dittatura" imposta dal governo Maduro al martoriato popolo venezuelano.

La comunità latinoamericana, molto numerosa in Abruzzo e a Montesilvano in particolare, si è data appuntamento mercoledì 23 gennaio alle ore 11 in piazza Largo Venezuela, zona Grandi Alberghi, in appoggio al leader dell'opposizione "antichavista", Juan Guaidò, riconosciuto dal Dipartimento di Stato a Washington "Presidente ad interim" della Repubblica Bolivariana del Venezuela.