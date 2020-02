Maltrattamenti ai danni di un ragazzino disabile, condannata insegnante di sostegno

Un'insegnante di sostegno di una scuola media di Montesilvano è stata condannata dal tribunale monocratico di Pescara a 2 anni di reclusione con l'accusa di maltrattamenti ai danni di un ragazzino disabile, affetto da gravi problemi di natura neuromotoria. La docente è stata anche sospesa dall’insegnamento per 2 anni e dovrà versare un risarcimento in sede civile.

Come ricostruito dal pubblico ministero Anna Benigni dopo la denuncia della madre della vittima, nel 2016 il minore venne più volte strattonato e percosso dalla donna. Inoltre, sempre secondo quanto emerso, l’imputata gli avrebbe slacciato le scarpe per impedirne ogni movimento e avrebbe addirittura esortato i suoi compagni a mantenersi a distanza da lui per evitare di contrarre inesistenti infezioni.